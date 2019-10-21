Татарстан заключил рекордное количество договоров с использованием эскроу-счетов

(Казань, 21 октября, «Татар-информ»). В сентябре Управление Росреестра по Республике Татарстан зарегистрировало рекордное количество договоров долевого участия с использованием эскроу-счетов — более 350, сообщает пресс-служба ведомства.

«Татарстанское Управление Росреестра одним из первых в России в переходный период от долевого строительства к проектному финансированию (с 1 июля 2018 года по 30 июня 2019 года) стало регистрировать договор участия в долевом строительстве с использованием системы проектного финансирования — счетов эскроу», — пояснила и. о. заместителя руководителя ведомства Людмила Кулагина.

Всего за девять месяцев этого года Росреестр республики зарегистрировал 637 договоров долевого участия в новом порядке.

Правительство РФ определило условия, по которым компании-застройщики, осуществляющие строительную деятельность в соответствии с 214-ФЗ «О долевом строительстве», вправе после 1 июля 2019 года привлекать денежные средства дольщиков без использования счетов эскроу. За январь — сентябрь этого года Управление зарегистрировало более 13 тыс. 600 таких договоров.

Напомним, с 1 июля 2019 года специализированные застройщики обязаны размещать денежные средства участников долевого строительства только на счетах эскроу, благодаря функционированию которых застройщик получит денежные средства только после того, как будет зарегистрировано как минимум одно право собственности на квартиру в этом многоквартирном доме.

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