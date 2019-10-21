Жителям Вахитовского района Казани расскажут об открытых вакансиях города

(Казань, 21 октября, «Татар-информ»). Казанцам расскажут о свободных рабочих местах районов на ярмарке вакансий, которая будет проводиться 23 октября в Вахитовском районе города, информирует пресс-служба мэрии столицы РТ.

На мероприятие приглашены представители восьми городских организаций: МУП «Метроэлектротранс», ФКП «Казанский завод точного машиностроения», АО «Казанский хлебзавод № 3», Управления Федеральной службы судебных приставов по РТ, ГАУЗ «Городская поликлиника № 7», АО «Комфортел»,а также завода «Электроприбор», ООО «Агентство торговли».

В рамках мероприятия участники смогут получить данные об открытых вакансиях на предприятиях районов, а также встретиться и получить консультацию представителей кадровых служб.

«Ведущий специалист Управления пенсионного фонда Вахитовского района Казани проконсультирует горожан по вопросам пенсионного обеспечения, формирования будущей пенсии, государственных услуг», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также жителям города расскажут о том, как зарегистрироваться в личном кабинете застрахованного лица, что позволит им узнавать о своих пенсионных правах в режиме онлайн.

Ярмарка вакансий будет проводиться 23 октября с 10.00 до 13.00. Место проведения : Региональный учебный центр по подготовке кадров. Адрес: улица Зинина, дом 3.

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