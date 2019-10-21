(Набережные Челны, 21 октября, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В Набережных Челнах пьяный водитель «БМВ» врезался в стоящий автобус, сообщили в местной Госавтоинспекции.

ДТП произошло накануне у дома № 102 на проспекте Чульман. 33-летний водитель иномарки не выбрал безопасную скорость и врезался в стоящий автобус «КАВЗ».

Подъехавшие к месту происшествия сотрудники ГИБДД выяснили, что водитель иномарки пьян, к тому же ранее был лишен водительских прав.

Бригада «скорой» увезла пьяного лихача в больницу, где у него диагностировали закрытую черпно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и рванные раны губы и подбородка.

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