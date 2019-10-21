У нижнекамцев нашли 3,5 тысячи литров поддельного элитного алкоголя, лимонадов и «незамерзайки»

(Казань, 18 октября, «Татар-информ»). У двоих жителей Нижнекамска нашли поддельное спиртное, напитки и стеклоомывающую жидкость, сообщил агентству собственный источник.

Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Нижнекамскому району вместе со службой безопасности «Татспиртпрома» задержали на территории промбазы в районе БСИ-2 двоих мужчин, которые пытались продать 15 литров спиртного.

На складах, в которых нижнекамцы хранили продукцию, нашли более 330 бутылок с известными безалкогольными напитками и свыше 1200 бутылок со спиртными напитками с этикетками элитных марок, вроде Hennessy, Martell и Jack Daniels. Кроме того, на складе нашли 100 пятилитровых канистр с «незамерзайкой».

Полиция считает, что в задержанные могли заниматься незаконным производством и последующим сбытом алкоголя. В данный момент ведется расследование.

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