Москалькова: Зачет декретного отпуска в трудовой стаж — настоящее спасение для женщин

(Казань, 21 октября, «Татар-информ»). Засчитывать декретный отпуск в трудовой стаж предложила Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Данные меры способны выровнять возможности женщин и мужчин в трудовой сфере. Об этом информирует «Парламентская газета».

Так, омбудсмен напомнила, что в настоящая время существует тенденция равной занятости обоих родителей в семье. Однако женщины, тратящие на домашнюю работу и уход за детьми в три раза больше времени, имеют значительно меньше возможностей заниматься своей карьерой. Хотя, безусловно, прекрасная половина человечества за последние десятилетия стала весомой политической и экономической силой в РФ.

Для того, чтобы выровнять возможности мужской и женской половин населения, Москалькова предложила новую норму — зачет времени, посвященного уходу за детьми, в трудовой стаж женщин.

«В России уровень занятости женщин в возрасте 20-49 лет, имеющих детей дошкольного возраста, достигает 65,8% всех работающих» — отметила она и назвала данное предложение «настоящим спасением» для данной категории населения.

«К сожалению, сегодня в трудовой стаж женщины не засчитывается то время, которое она проводит дома, воспитывая детей», — посетовала Уполномоченный по правам человека в РФ. Также она сообщила, что ее предложение пока не было поддержано законодателями, однако нашло горячий отклик у простых россиянок.

«Множество женщин писали мне в социальных сетях, что из-за упразднения ясельных групп и нехватки мест в детских садах они просто не могут выйти на работу», — рассказала она.

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