Татарстанец выиграл «серебро» чемпионата мира по ушу

(Казань, 21 октября, «Татар-информ»). Татарстанский спортсмен Ильяс Хуснутдинов завоевал серебряную медаль чемпионата мира по ушу, информирует пресс-служба Минспорта РТ.

XV чемпионат мира по ушу проводится в эти дни в Китае, в Шанхае. Участие в нем принимают спортсмены из более чем 100 стран мира. Соревнования проводятся в следующих дисциплинах: таолу (комплексы формальных упражнений) и саньда (полноконтактные поединки).

«Успешно выступил в таолу представитель Республики Татарстан в составе сборной России Ильяс Хуснутдинов», — говорится в сообщении ведомства. К слову, первое место в данной дисциплине завоевал У Чжаохуа из Китая.

Стоит сказать, что чемпионат мира по ушу проводится 1 раз в 2 года — прошлый турнир в 2017 году принимала Казань.

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