В исполкоме Казани заявили о нехватке дворников

(Казань, 21 октября, «Татар-информ», Артур Казанцев). В мэрии Казани заявили о дефиците дворников в управляющих компаниях, нехватка для уборки в зимний период составляет 500 человек. Об этом на деловом понедельнике в казанской мэрии рассказал председатель комитета ЖКХ Дмитрий Анисимов.

«Одним из наиболее острых вопросов остается кадровый, тенденцией последних лет является значительная сезонная текучесть дворников. То количество работников, которое имелось в штате управляющих компаний на начало зимнего сезона, как правило, сокращалось. Основной причиной сокращения была низкая заработная плата», — отметил спикер.

Он привел в пример улицу Патриса Лумумбы, где расположены 14 двухэтажных домов. Придомовая территория этих домов большая, для ее содержания требуются, как минимум, 7 дворников, но начисления по статье «уборка придомовой территории» по всем домам составляет 28 тыс. рублей в месяц.

«В связи с чем было принято решение с 1 июля 2019 года поднять муниципальные тарифы, в том числе и на уборку двора. Это позволило увеличить среднюю зарплату дворников на 3 тыс. рублей, их средний заработок составил 20 тыс. рублей. Принятые меры позволили остановить отток персонала, но укомплектовать штат полностью не удалось. В настоящее время в штате жилищных организаций числятся чуть более 3 тыс. дворников, которые укомплектованы всем необходимым, а нехватка составляет порядка 500 человек», — заявил Анисимов.

Он подчеркнул, что в помощь работникам приобретена зимняя спецтехника. Всего к уборке казанских дорог зимой планируется привлечь 550 единиц техники, а в случае резкого ухудшения погоды разработан план «Буран», согласно которому число снегоуборочной техники доведут до 1000 единиц.

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