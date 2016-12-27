Заболеваемость простудой среди казанцев за неделю выросла на 2,2%

(Казань, 21 октября, «Татар-информ», Егор Никитин). На 2,2% за неделю вырос показатель заболеваемости ОРВИ в татарстанской столице. Несмотря на рост, показатель находится ниже порога, при котором можно говорить об эпидемии. При этом случаев заболевания гриппом в Казани пока не выявлено, сообщил на деловом понедельнике в мэрии глава городского Управления здравоохранения Ильнур Халфиев.

«За последнюю неделю текущего года в Казани зарегистрировано 7 тыс. 166 случаев заболеваний острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ). Показатель составил 58 случаев на 10 тыс. населения. Темп прироста по сравнению с предыдущей неделей составил 2,2%», — отметил Халфиев.

Он добавил — в настоящее время заболеваемость среди казанцев находится на уровне средних многолетних показателей и ниже эпидемиологического порога.

«Случаев гриппа не зарегистрировано. Таким образом, сейчас самый оптимальный период для получения прививок против гриппа, ведь иммунитет после проведенной прививки должен успеть сформироваться до подъема заболеваемости», — сообщил Ильнур Халфиев и добавил, что в этом году особое внимание будет уделено вакцинации беременных жительниц татарстанской столицы.

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