Ольга Бузова выступила в Казани на парковке перед торговым центром

(Казань, 21 октября, «Татар-информ»). Певица и телеведущая Ольга Бузова выступила на парковке перед казанским торговым центром «Парк Хаус», столицу Татарстана она назвала одним из своих любимых городов. О своих впечатлениях артистка рассказала в Instagram’e.

В преддверии концерта Бузова поделилась снимком из гостиничного номера. «Я уже в Татарстане, в одном из моих любимых городов – Казани. <...> Сегодня вечером жду своих людей на концерте», – анонсировала она свое выступление.

Под крики восторженных слушателей певица исполнила все свои хиты – «Мало половин», «Водица» и другие. Всего, по словам Ольги, ее концерт посетили более 7,5 тыс. человек. Фрагменты видео с концерта, снятые на телефоны поклонниц и выложенные в Instagram, Бузова добавила в свои соцсети.

После концерта певица встретилась с поклонниками. Правда, пообщаться с ними и пожать им руки она смогла лишь через натянутую сетку.

«Мои люди всегда ждут меня после концерта, и я всегда стараюсь по максимуму уделить внимание. Спасибо вам за любовь и поддержку, никогда не устану это повторять. Давай навсегда. Ваша Оля», – написала артистка.

«Это и есть счастье», «Красотка наша», «Королева», «Вот это радость», – ответили ей фолловеры.

Этой же ночью Бузова покинула Казань. «Мы уезжаем, и просто льет проливной дождь. Представляете, когда я вышла на сцену, дождь прекратился», – заметила она.

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