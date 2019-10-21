WORLDSKILLS - 2019

Татар-информ

21 октября 2019, 08:40

Экономика и финансыОбщество

Роспатент рассказал о самой необычной патентной заявке

Рекомендуем

Экономика и финансыОбщество

Роспатент рассказал о самой необычной патентной заявке

Среди постоянно подающих заявки на патенты организаций оказалась и компания «Татнефть».

(Казань, 21 октября, «Татар-информ»). В 2019 году самая необычная заявка на патент касалась зимнего гаечного ключа. Об этом рассказал руководитель Роспатента Григорий Ивлиев в преддверии международного форума «Открытые инновации», передает РИА Новости.

«В ручке этого ключа имеется греющий элемент, а также у него правильное цветовое решение (красный), позволяющее не терять его из вида», – пояснил собеседник агентства, отметив при этом очевидную полезность необычного изобретения.

В текущем году наибольшее количество патентных заявок относилось к таким областям, как электротехника, добыча нефти и газа, медицина и сельское хозяйство.

Среди организаций, с которым Роспатент работает постоянно, Ивлиев упомянул ПАО «Татнефть», а также Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики и межотраслевой научно-технический комплекс «Микрохирургия глаза» имени С. Н. Федорова.  

Московский международный форум инновационного развития «Открытые инновации» проходит с 21 по 23 октября в инновационном центре «Сколково».

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

В Нижнекамске стартовал сбор фронтовых писем и данных солдат Великой Отечественной войны
Новости дня
08:40
Роспатент рассказал о самой необычной патентной заявке
08:37
В Нижнекамске ветеринар отказалась помочь умирающей собаке, животное скончалось на пороге клиники

На проспекте Строителей водитель такси сбил собаку, с которой гулял пожилой хозяин.

08:19
В Казани на треть снизилось количество смертей на производстве

Самыми опасными сферами для жизни и здоровья работников остаются производство и строительство.

08:10
СМИ узнали о заметном росте продаж антидепрессантов в России
07:48
Жителей Татарстана приглашают поучаствовать в конкурсе «Русская народная игрушка»

Представленные на конкурс работы должны быть выполнены из природных материалов.

07:26
Составлен топ самых быстрых смартфонов на Android
07:08
В Нижнекамске стартовал сбор фронтовых писем и данных солдат Великой Отечественной войны

Информацию используют на мультимедийных устройствах галереи «Дорога памяти» при храме-мемориале в Москве, а также на Монументе Победы в Нижнекамске.

06:50
Татарстан вошел в топ-20 регионов России с самым доступным газом

Лидером по доступности сетевого газа среди субъектов Федерации оказался Ямал.

06:33
СМИ узнали о «нештатной ситуации» во время учений «Гром-2019»
06:17
Персонал и постояльцы гостиницы в центре Казани оказались на улице из-за пожара в сушилке для белья

ЧП произошло накануне поздно вечером на улице Яхина.

06:16
«Нефтехимик» одержал вторую победу подряд и вернулся в зону плей-офф

Нижнекамцы в гостях взяли верх над рижским «Динамо».

05:06
Школьники из Спасского района в каникулы отдохнут в санатории Чистополя

Путевки в оздоровительный комплекс предоставит Минмол РТ детям из многодетных и оказавшихся в трудной жизненной ситуации семей.

04:26
Бетонная галерея под открытым небом в Зеленодольске вошла в сотню лучших грантов Президента РФ

Проект был реализован в 2018 году, в результате которого заброшенная некрасивая бетонная стена превратилась в в яркий арт-объект.

03:19
Сорок лаишевских призывников отправятся служить в армию этой осенью

Военком Лаишевского района Александр Афанасьев вручил призывникам в подарок наручные часы.

02:35
Жители Тукаевского района помогли экологам обнаружить свалку

Во время расследования выяснили, что отходы сбрасывали сами жители сельского поселения.

01:22
В Алексеевском районе провели учения по ликвидации опасных инфекций животных и птиц

Масштабное мероприятие состоялось при участии представителей федеральных и республиканских служб.

00:30
Нижнекамцы на слушаниях поддержали строительство печи вакуумного газойля

Горожанам подробно рассказали, что такое печь нагрева вакуумного газойля и какое влияние она оказывает на окружающую среду.

20.10 23:26
В Египте нашли 30 нетронутых саркофагов
20.10 22:36
Российская фигуристка Щербакова выиграла этап Гран-при в Лас-Вегасе
20.10 21:22
Башкирские актеры покажут в Буинске трагикомедию и детскую сказку

Буинцам покажут трагикомедию Туфана Миннуллина «Эллэ янылыш, эллэ язмыш» («Клятва от лукавого») и детскую сказку «Ай! Горит!».

20.10 20:28
Раритеты Национального музея РТ представят на выставке «Тюрки Сибири»

Молитвенный коврик намазлык, женская одежда и обувь «царык» проиллюстрируют уникальность культуры татар, проживавших в Западной Сибири.

20.10 19:13
Нижнекамским пенсионерам рассказали, чем можно заменить лекарства и почему надо было жениться

Гериатр НЦРМБ Резеда Нуртдинова посоветовала игнорировать общественное мнение о том, что старость – это конец жизни.

20.10 18:13
В Башкирии из-за кабанов в кювет вылетел автобус Уфа – Казань, есть пострадавшие

Авария произошла сегодня утром на трассе в М7 возле Дюртюлей.

20.10 18:04
Свыше 2,5 тыс. жителей Кукморского района написали «Татарча диктант»

В образовательном мероприятии активное участие приняли представители как молодежи, так и старшего поколения.

20.10 17:10
Челнинский атлет установил рекорд Европы по жиму лежа

Спортсмены из Набережных Челнов стали чемпионами Европы по пауэрлифтингу.

События