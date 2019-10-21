Роспатент рассказал о самой необычной патентной заявке

(Казань, 21 октября, «Татар-информ»). В 2019 году самая необычная заявка на патент касалась зимнего гаечного ключа. Об этом рассказал руководитель Роспатента Григорий Ивлиев в преддверии международного форума «Открытые инновации», передает РИА Новости.

«В ручке этого ключа имеется греющий элемент, а также у него правильное цветовое решение (красный), позволяющее не терять его из вида», – пояснил собеседник агентства, отметив при этом очевидную полезность необычного изобретения.

В текущем году наибольшее количество патентных заявок относилось к таким областям, как электротехника, добыча нефти и газа, медицина и сельское хозяйство.

Среди организаций, с которым Роспатент работает постоянно, Ивлиев упомянул ПАО «Татнефть», а также Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики и межотраслевой научно-технический комплекс «Микрохирургия глаза» имени С. Н. Федорова.

Московский международный форум инновационного развития «Открытые инновации» проходит с 21 по 23 октября в инновационном центре «Сколково».

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