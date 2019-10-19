(Казань, 18 октября, «Татар-информ»). В Нижнекамске ветеринар отказалась помочь умирающей собаке, животное скончалось на пороге клиники, сообщили пользователи социальных сетей.

По их информации, накануне утром на остановке «Гостиница Кама» в Нижнекамске водитель такси сбил собаку, с которой гулял пожилой мужчина.

Очевидец аварии связалась с клиникой Cats&dogs, расположенной на Южной улице. Собаку привезли за пятнадцать минут до открытия.

«Мы просили принять нас пораньше, собака умирала, уже практически не подавала признаков жизни. Врач отказалась. Ну, ладно, что теперь, рабочее время с 9:00, о человечности и сострадании говорить не будем», — пишет автор поста в социальных сетях.

По ее словам, когда клиника открылась ветврач, вместо того, чтобы немедленно принять животное, начала требовать паспорт на собаку.

«Просто представьте: пожилой дедушка в слезах с умирающей собакой на пороге клиники умоляет ветеринара принять собаку платно, а врач требует ответить на вопросы: когда была сделана прививка от бешенства, какая конкретно вакцина, в какой клинике», — сообщает автор поста.

В конечном счете пожилому хозяину отказали в помощи, собака скончалась на пороге клиники.

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