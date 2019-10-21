СМИ узнали о заметном росте продаж антидепрессантов в России

(Казань, 21 октября, «Татар-информ»). В России по сравнению с прошлым годом на 12–15% выросли продажи антидепрессантов и успокоительных. Об этом со ссылкой на данные аналитиков пишет газета «Известия».

Так, согласно информации DSM Group, с января по август текущего года в сравнении с аналогичным периодом прошлого россияне приобрели антидепрессантов на 12% больше в натуральном выражении и на 15% – в денежном.

В сентябре же 2019-го, по сведениям сервиса «Все аптеки», покупателей успокоительных средств стало на 13% больше по сравнению с сентябрем 2018-го.

Чаще всего седативные препараты приобретали люди в возрасте от 25 до 34 лет, на них пришлось свыше 40% продаж. Наименьшим спросом успокоительные пользовались у лиц 55–64 лет, но этот результат может быть связан со спецификой аудитории сервиса.

Опрошенные изданием эксперты связали наблюдающуюся тенденцию «как с повышением общего уровня негативных настроений в обществе, так и с тем, что назначением препаратов все чаще злоупотребляют врачи».

По оценке Всемирной организации здравоохранения, сейчас депрессия является четвертой по частоте причиной нетрудоспособности населения Земли, но уже к 2025 году она выйдет на третье место.

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