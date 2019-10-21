В Казани на треть снизилось количество смертей на производстве

(Казань, 21 октября, «Татар-информ»). С начала этого года в Казани зафиксировано десять смертельных случаев на рабочем месте – на треть меньше, чем за аналогичный период прошлого. Об этом стало известно на деловом понедельнике в мэрии столицы Татарстана.

«Тенденция к сокращению смертельных случаев сохраняется в Казани третий год подряд. Наиболее опасными для жизни и здоровья продолжают оставаться производственная и строительная сферы – к ним относятся по четыре случая со смертельным исходом», – отметили в пресс-службе мэрии.

Кроме того, с начала 2019 года в столице республики зафиксировано 46 несчастных случаев на рабочем месте, что на 10% меньше, чем за аналогичный период 2018-го.

Рабочая группа Координационного совета по охране труда провела 30 выездов на строительные площадки, где обследовала 37 объектов. Нарушения требований законодательства об охране труда, создающие угрозу жизни и здоровью работников, выявлены на 15 объектах.

Наиболее распространены такие нарушения, как отсутствие ограждений шахт лифтов и лестничных пролетов, средств индивидуальной защиты и страховочных систем, а также привлечение к работе необученного персонала. На данный момент все выявленные нарушения устранены.

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