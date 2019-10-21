Жителей Татарстана приглашают поучаствовать в конкурсе «Русская народная игрушка»

(Казань, 21 октября, «Татар-информ»). Жители Татарстана смогут принять участие в XI Межрегиональном конкурсе «Русская народная игрушка», сообщает пресс-служба Минкультуры РТ.

Стать участниками конкурса смогут как педагоги и мастера декоративно-прикладного искусства, так и студенты вузов и ссузов, учащиеся школ и воспитанники детских садов.

Победители будут определены в таких номинациях, как «Тряпичная кукла», «Ярмарочная игрушка: промысловая или ремесленная игрушка, продававшаяся на ярмарках», «Бытовая игрушка из подручных материалов», «Кукла русского народного театра: куклы для вертепных представлений и театра Петрушки, теневого театра» и «Игрушки военных лет и на военную тематику». При этом представленные на конкурс работы должны быть выполнены из природных материалов.

В ходе первого этапа заявки и фотографии игрушек будут приниматься с 16 декабря 2019 года по 17 января 2020-го по электронной почте: kcrf@mail.ru. Прошедшие во второй тур работы нужно будет со 2 по 10 марта 2020-го представить в центр имени Пушкина. Здесь же организуют итоговую выставку призовых работ. Помимо этого, победившие произведения будут включены каталог, который готовится к изданию по случаю 10-летия конкурса. Его презентация и награждение участников состоятся 24 апреля все в том же Культурном центре имени Пушкина. Победители получат дипломы, ценные призы и подарки.

Организует мероприятие Центр русского фольклора НКЦ «Казань» при поддержке Министерства культуры РТ, Русского национально-культурного объединения РТ и Культурного центра имени А. С. Пушкина.

«Интерес к рукотворной игрушке растет с каждым годом. Это послужило причиной создания Музея русской игрушки в городе Казани. Часть экспозиции музея будет комплектоваться из работ участников нашего конкурса», – рассказали в оргкомитете «Русской народной игрушки».

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