Татарстан вошел в топ-20 регионов России с самым доступным газом

(Казань, 21 октября, «Татар-информ»). Республика Татарстан вошла в топ-20 регионов России с самым доступным газом для населения. Соответствующий рейтинг составлен РИА Новости на основе данных Росстата.

Во II полугодии 2019 года жители Татарстана могут на среднемесячную зарплату приобрести 5535,3 кубометра сетевого газа, а средняя потребительская цена сетевого газа равняется 5,72 рубля за кубометр. В итоге республика оказалась на 20-м месте, обогнав Астраханскую область, но отстав от Вологодской.

При этом лидером по доступности сетевого газа среди субъектов Федерации стал Ямало-Ненецкий автономный округ Немного отстали от него другие газодобывающие регионы – Ненецкий автономный округ, Сахалинская область и Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, а также столица страны Москва.

Наименее же доступен сетевой газ для жителей Кировской, Иркутской, Ивановской и Саратовской областей.

При этом, отмечает агентство, «по доступности газа для населения (отношение заработной платы к цене газа) Россия занимает третье место среди стран Европы». Дешевле сетевой газ обходится и вовсе лишь потребителям Казахстана.

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