Короткое замыкание в подвале стало причиной сильного задымления в гостинице в центре Казани

(Казань, 21 октября, «Татар-информ»). Короткое замыкание в подвале стало причиной задымления в гостинице «Кристал» в центре Казани. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Сообщение о задымлении в гостинице «Кристал» на улице Яхина пришло накануне в 21.50 на единый номер вызова экстренных служб 112.

На место вызова прибыли силы Казанского пожарно-спасательного гарнизона. Пожарные установили, что произошло короткое замыкание в подвале здания, что привело к задымлению.

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