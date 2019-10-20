В Нижнекамске стартовал сбор фронтовых писем и данных солдат Великой Отечественной войны

(Казань, 21 октября, «Татар-информ»). В Нижнекамске стартовал сбор писем солдат Великой Отечественной войны, призванных с территории Шереметьевского военкомата, сообщает пресс-служба Нижнекамского района РТ.



Кроме отсканированных фронтовых треугольников принимаются сведения о жизни воевавших (необходимо указать фамилию, имя и отчество, дату рождения, награды и прочее). Если после войны ветеран жил в Нижнекамске или его районе (хотя и призывался в других краях) – данные о нем тоже необходимо сдать.



Полученную информацию используют на мультимедийных устройствах галереи «Дорога памяти» при храме-мемориале в Москве, а также на Монументе Победы в Нижнекамске.



Данные нужно прислать на ovk-nkamsk@mail.ru. Справки можно получить по телефону 8 (8555) 44-04-30.

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