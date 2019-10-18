Школьники из Спасского района в каникулы отдохнут в санатории Чистополя

(Казань, 21 октября, «Татар-информ»). Десять школьников из Болгара и Спасского района в период осенних каникул смогут отдохнуть и поправить свое здоровье в санатории «Раздолье» города Чистополя. Об этом пишет газета «Новая жизнь».
Путевки в лечебный оздоровительный комплекс на 21 день предоставит Министерство по делам молодежи РТ детям из многодетных, оказавшихся в трудной жизненной ситуации семей. А автобус для отправки ребят обеспечит администрация санатория.
Всю необходимую информацию по путевкам родители смогут получить в районном отделе по делам молодежи, спорту и туризму.