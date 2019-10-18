Бетонная галерея под открытым небом в Зеленодольске вошла в сотню лучших грантов Президента РФ

(Казань, 21 октября, «Татар-информ»). Проект «Яркий Зеленодольск» вошел в топ-100 лучших грантов Президента России. Зеленодольскую бетонную галерею под открытым небом оценили представители органов власти, члены общественных палат, эксперты со всей России. Об этом пишут «Новости Зеленодольска».



Победители конкурса также сами выбирали остальные 99 лучших реализованных грантов.



Два года назад город Зеленодольск выиграл грант под названием «Яркий Зеленодольск». Проект был реализован в 2018 году, в результате которого заброшенная некрасивая бетонная стена на одной из самых посещаемых улиц города превратилась в яркий арт-объект.



Для реализации городу выделили свыше 476 тыс. рублей. На эти средства купили грунтовые материалы, фасадные краски высокого качества, инвентарь, а также выделили часть денег на гонорары художникам и налоги.

Идею поддержали педагоги Детской художественной школы – в своих работах мастера кисти запечатлели достопримечательности города, градообразующие заводы, природу родного края.

Руководители проектов, которые вошли в этот список, приглашены на съезд волонтеров, который состоится в Москве 5 декабря.

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