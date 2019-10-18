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Татар-информ

21 октября 2019, 00:30

Общество

Нижнекамцы на слушаниях поддержали строительство печи вакуумного газойля

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Общество

Нижнекамцы на слушаниях поддержали строительство печи вакуумного газойля

Фото: ntr-24.ru

Горожанам подробно рассказали, что такое печь нагрева вакуумного газойля и какое влияние она оказывает на окружающую среду.

(Казань, 21 октября, «Татар-информ»). В Нижнекамске состоялись общественные слушания, на которых обсуждался вопрос строительства печи вакуумного газойля в цехе одного из заводов компании «ТАИФ-НК», передает «НТР 24».

Решение по промышленному объекту принималось в зале кадетского корпуса. Участие в обсуждении приняли как обычные нижнекамцы, так и представители депутатского корпуса.

Горожанам подробно рассказали, что такое печь нагрева вакуумного газойля и какое влияние она оказывает на окружающую среду.

Главный инженер компании «ТАИФ-НК» Максим Новиков объяснил, что новая печь будет сжигать газойль для получения из него этилена и других продуктов, необходимых для производства. Работает печь на природном газе.

Чтобы ввести в эксплуатацию уже существующую печь, требуется 15 суток. Новая запустится примерно за пять дней. Сокращение сроков снизит нагрузку на окружающую среду, так как за пять суток сжигания газойля объемов несгоревшего топлива будет меньше.

В итоге жители единогласно проголосовали за строительство. Новая печь вакуумного газойля появится в цехе № 1 завода «Комплекс глубокой переработки тяжелых остатков» компании «ТАИФ-НК». Когда именно начнется ее строительство, неизвестно.

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