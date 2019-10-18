«МОНРО» предлагает в Казани зимнюю обувь по низким ценам

(Казань, 21 октября, «Татар-информ»). Приближаются холода, и на предсказания синоптиков уже не взглянешь без грусти. Но обувной прогноз погоды от МОНРО поднимет настроение! Вместе с новой коллекцией обуви на город надвигается вихрь низких цен. Теперь каждый, кто ищет обувь к холодному сезону, сможет найти в магазинах сети вариант по душе на разную зиму и кошелёк от 1499 рублей.

Все, кто привык сочетать красоту и комфорт в городском стиле, обязательно влюбятся в эффектные и очень удобные дутыши по суперцене — 2999 рублей. Эта обувь идеально соответствует тренду текущего года на практичную оригинальность в ярком исполнении. К тому же, мало что может соревноваться с дутиками в защите от холода. Непромокаемый верх, теплый наполнитель и эластичная подошва делают их универсальным вариантом на каждый день.

Многих модниц волнует, как пережить зиму в городе без разнообразия красок. Есть простое решение — пополнить гардероб эффектными аксессуарами. В новую коллекцию сумок и рюкзаков от МОНРО вошли самые актуальные модели сезона, выполненные из качественных материалов. Трендовые фактуры и принты, глубокие цвета и разнообразие форм станут лучшим источником вдохновения при создании образов.

Для каждого мужчины важна уверенность в надежности и долговечности собственной обуви. Самым высоким ожиданиям готова ответить новая коллекция обуви из Турции с жарким темпераментом и мужским характером. Натуральные кожа верха и мех подклада гарантированно помогут встретить не одну зиму с теплом.

Приходите выбрать свой стиль в магазины МОНРО и порадуйте близких заботой о том, чтобы их зима стала комфортной в новой обуви. Ведь новый сезон должен пройти так, чтобы даже если за окном минус, на ногах — одни плюсы!

Федеральная обувная сеть «МОНРО» — это 25 лет успешной работы в обувном ритейле и около 300 магазинов в 110 городах России с широким ассортиментом обуви, сумок и аксессуаров для всей семьи. В МОНРО вы всегда найдете актуальные коллекции качественной и комфортной обуви из натуральной и искусственной кожи различных стилевых решений, цветов и моделей по разумной цене.

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