Сорок лаишевских призывников отправятся служить в армию этой осенью

(Казань, 21 октября, «Татар-информ»). В районном доме культуры Лаишево для молодых защитников Отечества состоялся праздничный концерт. Торжество началось с «Марша Славянки» в исполнении оркестра Казанского высшего танкового командного краснознаменного училища под руководством Яна Орехова. Об этом пишет «Камская новь».



На сцену вынесли государственные флаги России и Татарстана. Прозвучали гимны РФ и РТ.





Управляющий делами исполкома Лаишевского района Виктор Воробьев отметил, что ребята будут служить во всех родах войск. Десять из них будут служить в подшефной части в Самарской области.



«Постигайте военные науки, будьте дисциплинированными, достойными воинами. Гордитесь тем, что от вас зависит мир и спокойствие Родины. Будете достойными славы предков, продолжайте лучшие традиции отечественных воинов», – напутствовал Виктор Воробьев будущих солдат.





Военком Лаишевского района Александр Афанасьев вручил призывникам в подарок наручные часы. Юношей также напутствовали благочинный Лаишевского района иерей Феодор и имам-мухтасиб Лаишевской мечети Зуфар Габдуллин.



Герой Социалистического труда Фидус Асхадуллин обратился к родителям парней, попросил не грустить матерей. «Они научатся всему – ранним подъемам и физическим нагрузкам, приучатся к дисциплине и порядку. И я не жалею, что отдал службе четыре года, потому что там я встретил верных друзей и товарищей», – сказал он.

Трогательным моментом стала речь матери одного из призывников Ирины Ивановой, которая призвала с достоинством справляться со всеми невзгодами. Ответное слово взял ее сын Дмитрий, пообещавший с честью отдать долг Отчизне.

Перед юношами выступили лауреат всероссийских и международных конкурсов Алексей Чайников и творческие коллективы Лаишевского района.

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