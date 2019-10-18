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Татар-информ

21 октября 2019, 01:22

Сельское хозяйство

В Алексеевском районе провели учения по ликвидации опасных инфекций животных и птиц

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Сельское хозяйство

В Алексеевском районе провели учения по ликвидации опасных инфекций животных и птиц

Фото: alekseyevsk.ru

Масштабное мероприятие состоялось при участии представителей федеральных и республиканских служб.

(Казань, 21 октября, «Татар-информ»). В Алексеевском районе состоялись учения по ликвидации опасных инфекций животных и птиц. Сотрудники ведомств поэтапно отработали действия в случае выявления птичьего гриппа, африканской чумы свиней, сибирской язвы и нодулярного дерматита. Об этом пишет газета «Заря».

Масштабное мероприятие состоялось при участии представителей федеральных и республиканских служб.

По сюжету учений массовый падеж скота случился в личном подсобном хозяйстве села Мокрые Курнали. Далее службы действовали по инструкции: установили диагноз, зарегистрировали случай заразной болезни; оповестили органы местного самоуправления, ветеринарной службы смежных районов; выявили источники инфекции; изолировали больных и подозрительных по заболеванию животных; начали лечить больных; вынужденно уничтожили животных; провели предохранительные прививки и так далее.


В ходе учения специалисты госветслужбы Алексеевского района отработали практические навыки работы при ликвидации условного очага гриппа птиц, а также решили задачи по совершенствованию межведомственного взаимодействия.



После практической части учений делегация направилась в разделочный мясной цех предприятия «Эдем», где ознакомились с этапами поставки мясной продукции, ее разделывания и условиями хранения.

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