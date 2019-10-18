Жители Тукаевского района помогли экологам обнаружить свалку

(Казань, 21 октября, «Татар-информ»). Жители Тукаевского района обратились в Прикамское территориальное управление Минэкологии и природных ресурсов РТ с жалобой на несанкционированную свалку, сообщает пресс-служба ведомства.



Сотрудники выехали на место нарушения и зафиксировали свалку, которая представляла из себя отходы производства и потребления в виде пленки полиэтилена, картона, бутылок. Общая площадь захламления составила 15 квадратных метров.





Как выяснилось в ходе расследования, отходы на данный участок сбрасывали сами жители сельского поселения.



В отношении должностного лица составлен протокол об административном правонарушении. Ему грозит штраф 40 тыс. рублей, а также необходимо выполнить предписание об устранении причин и условий, способствовавших созданию свалки.

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