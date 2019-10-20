В Египте нашли 30 нетронутых саркофагов

(Казань, 20 октября, «Татар-информ»). Археологи нашли в Египте крупное захоронение из 30 саркофагов в районе кладбища Эль-Асасиф в Луксоре, сообщает РИА Новости со ссылкой на местный новостной портал «Аль-йум ас-сабиа».

Мужчины, женщины и дети, принадлежащие к 22-й династии фараонов были похоронены в деревянных цветных гробах на глубине одного метра.

«Гробы, возраст которых составляет три тысячи лет, хорошо сохранились, в том числе цвета на них и надписи», — рассказал генеральный секретарь Высшего совета по делам древностей Египта Мустафа Вазири.

Найденные гробы никогда не открывали и не трогали, уточнил министр по делам древностей Египта Халид аль-Инани.

Саркофаги планируют отреставрировать, а затем выставить в Большом египетском музее. Последний откроется в следующем году рядом с пирамидами в Гизе и будет включать в себя зал «Захоронение в Эль-Асасифе».

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