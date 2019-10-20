Российская фигуристка Щербакова выиграла этап Гран-при в Лас-Вегасе

(Казань, 20 октября, «Татар-информ»). Российская фигуристка — действующая чемпионка страны Анна Щербакова взяла «золото» турнира Skate America в Лас-Вегасе. Это первый в текущем сезоне этап серии Гран-при, сообщает RT.
За выступление в произвольной программе Щербакова набрала 160,16 балла, сумма прокатов составила 227,76 очка.
Второе место заняла американская фигуристка Брэди Теннел, набравшая 216,14 балла. Третье место — у другой россиянки Елизаветы Туктамышевой (205,97 балла).
Еще одна российская спортсменка Станислава Константинова заняла 11-ю строчку турнирной таблицы с результатом 143,39 балла.