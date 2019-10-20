Прошедший в Казани фестиваль ГТО для людей с инвалидностью собрал 140 участников

(Казань, 20 октября, «Татар-информ»). В Казани состоялся спортивный фестиваль «ГТО без границ». Организованное в футбольно-легкоатлетическом манеже Центрального стадиона событие объединило около 140 людей с ограниченными возможностями здоровья, сообщает пресс-служба мэрии столицы Татарстана.

В ходе мероприятия инвалиды впервые имели возможность официально сдать нормы ГТО. Аналогичные фестиваля прошли еще в семи регионах России, число их участников превысило 1,5 тыс. человек.

Среди адаптированных испытаний комплекса «Готов к труду и обороне» были «бег на протезах, гонки на колясках, подтягивания из положения лежа, челночный бег, бросок мяча в цель, полоса препятствий и другие», отметили в пресс-службе мэрии.

Помимо этого, все желающие смогли принять участие в мастер-классах по скандинавской ходьбе в классическом варианте и на колясках, фехтованию, бочче, баскетболу на колясках и другим дисциплинам. А на специальной инклюзивной площадке можно было на собственном опыте попытаться понять, как люди с поражением опорно-двигательного аппарата, слуха и зрения приспосабливаются к повседневной жизни.

Реализацией всероссийского проекта по развитию физической культуры для людей с инвалидностью «ГТО без границ – инклюзивное спортивное движение» занимается фонд содействия людям с ограниченными возможностями «Сопричастность». Поддержку ему оказывает Фонд президентских грантов.

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