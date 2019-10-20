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Татар-информ

20 октября 2019, 19:13

Здоровье и среда

Нижнекамским пенсионерам рассказали, чем можно заменить лекарства и почему надо было жениться

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Здоровье и среда

Нижнекамским пенсионерам рассказали, чем можно заменить лекарства и почему надо было жениться

Фото: e-nkama.ru

Гериатр НЦРМБ Резеда Нуртдинова посоветовала игнорировать общественное мнение о том, что старость – это конец жизни.

(Казань, 20 октября, «Татар-информ»). В нижнекамском Университете третьего возраста начался курс «Основы медицинских знаний». Получить новые знания поспешили сто пенсионеров, а в прошлом году лекции прослушали 56 человек. Об этом сообщает пресс-служба Нижнекамского района РТ.

Руководитель курса Людмила Чернова рассказала, что база знаний для слушателей была расширена, специалисты постарались сделать для пенсионеров этот год наиболее интересным.



Главный врач Центра медицинской профилактики Равиль Гарипов посоветовал вести здоровый образ жизни, меньше употреблять сахара и соли и больше двигаться.

Гериатр НЦРМБ Резеда Нуртдинова рассказала, что университетский госпиталь в Женеве предложил 13 правил по поддержанию здоровья, и одно из них – жениться. «Мужчина живет дольше, если он в паре, потому что за ним следят и ухаживают», – отметила гериатр.

Также медик посоветовала игнорировать общественное мнение о том, что старость – это конец жизни. «Обязательно нужно дружить с солнцем и заниматься интеллектуальной деятельностью», – посоветовала Резеда Нуртдинова.

По ее мнению, самое волшебное средство, которое снижает артериальное давление, уменьшает боль в суставах, замедляет старение, улучшает работу сердца и настроение, и самое главное – оно совершенно бесплатно – это движение. «Физические упражнения могут заменить множество лекарств, но не наоборот», – подчеркнула специалист.

Занятия со студентами проводятся дважды в неделю, всего запланировано 32 встречи с врачами. В марте после окончания курса все представители серебряного возраста получат сертификаты.

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