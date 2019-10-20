В Росстандарте сообщили о новых методах борьбы с недоливом на АЗС

(Казань, 20 октября, «Татар-информ»). Росстандарт разрабатывает новые методы борьбы с недоливом топлива на автозаправочных станциях. Об этом рассказал руководитель ведомства Алексей Абрамов, пишет «Российская газета».

По словам Абрамова, обычно недолив является результатом манипуляций с программным обеспечением топливораздаточных колонок. «Программа может быть настроена так, что на любом пистолете устанавливается конкретный процент недолива», – пояснил он.

Поэтому уже в первой половине 2020 года Росстандарт намерен заменить действующий сейчас ГОСТ 1989 года на топливные колонки. Установленная на данный момент точность измерения топлива имеет значительную погрешность и позволяет использовать для обмана покупателей различные приспособления и вредоносные программы.

Проверять в будущем планируется не просто конкретную колонку, а ее работу как измерительной системы с учетом работы оператора за кассой. Кроме того, сейчас разрабатывается скрытый прибор с точностью до 1% недолива для контрольных закупок тайными покупателями.

Дающий Росстандарту право проводить контрольные закупки законопроект готовится к внесению в Правительство РФ. Помимо этого, предполагается задействовать механизм оборотных штрафов за недолив, отметил собеседник издания.

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