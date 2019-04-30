Казанский врач рассказала, что треть жителей России старше 50 лет болеет остеопорозом

(Казань, 18 октября, «Татар-информ»). Около 30% жителей России старше 50 лет болеют остеопорозом. Об этом на занятии Школы ревматологических пациентов в Казани рассказала руководитель ревматологического центра городской клинической больницы № 7 Равия Мухина.

В эти выходные казанские специалисты рассказывали всем желающим о том, как обнаружить остеопороз у близких и предотвратить развитие заболевания.

«Мы хотим обратить внимание населения на проблему хрупкости костей и остеопороза, профилактику переломов позвоночника и шейки бедра. Мы выявляем до 35% пациентов с остеопорозом, до 25–40% с остеопенией», – отметила Равия Мухина.

Одними из основных симптомов остеопороза являются боли в костях, изменение осанки и переломы позвонков грудного и поясничного отдела, дистального отдела предплечья и проксимального отдела бедра.

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