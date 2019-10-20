Правительство России обяжет банки проверять клиентов по телефонным номерам

(Казань, 20 октября, «Татар-информ»). Правительство России собирается обязать банки проверять телефонные номера клиентов. Об этом рассказал председатель Комитета Государственной Думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, пишет газета «Известия».

В ноябре нижняя палата парламента рассмотрит соответствующий законопроект во втором чтении. В случае принятия новеллы кредитным организациями придется верифицировать паспортные данные клиентов и проверять, на них ли оформлен номер телефона, как часто они им пользуются и меняли ли они мобильное устройство.

Идентификация будет производиться с помощью единой информационной системы проверки сведений об абоненте. Ранее ее предполагалось сделать добровольной, а не обязательной. При этом система будет создана за счет банков, а не операторов связи, как планировалось изначально.

Инициатива призвана избавить граждан России от звонков коллекторов и помешать мошенникам похищать денежные средства, звоня в банк и выдавая себя за клиента.

«Некоторые предложения требуют дискуссии. Банки, неактивно работающие с гражданами, не видят смысла участвовать в такой проверке. Не все кредитные организации готовы тратиться на эту систему», – отметил Анатолий Аксаков, добавив, что возглавляемый им комитет намерен поддержать большинство внесенных Правительством поправок.

При этом банки скорее поддерживают создание единой информационной системы проверки сведений, отмечая возможные неточности и появление проблем у добропорядочных граждан. Операторы же выступают против этой меры, даже если она будет реализовываться за счет банков.

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