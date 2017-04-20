Попавший в реанимацию игрок дубля «Рубина» выведен из комы

(Казань, 20 октября, «Татар-информ»). Госпитализированный накануне из-за повреждения задней париетальной брюшины во время игры со «Спартаком» футболист молодежки «Рубина» Вячеслав Фомин по-прежнему находится в реанимации, но выведен из комы.

«Его сняли с аппарата искусственной вентиляции легких, дыхание самостоятельное, сознание ясное. Состояние пока расценивается как тяжелое, но стабильное», – приводит слова врача молодежной команды Ильшата Хабирова официальный Twitter казанского клуба.

Как сообщало ранее ИА «Татар-информ», в ходе матча 13-го тура молодежного первенства Премьер-лиги Фомин получил удар коленом в бок, что привело к внутреннему кровоизлиянию и потере двух литров крови. Спортсмена экстренно прооперировали в неотложке на трассе в «Домодедово» и доставили в Домодедовскую центральную больницу.

При этом игрок почувствовал травму далеко не сразу. После завершения встречи он спокойно сел вместе с остальными членами команды в автобус и только там ощутил недомогание.

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