(Казань, 20 октября, «Татар-информ»). Казанский школьник с подельником украли у строителей из Марий Эл инструменты на 290 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

29-летний прораб строительной компании рассказал, что неизвестные сбили навесной замок, проникли в бытовку у дома на Хади Такташ и украли оттуда инструменты.

Полиция провела расследование и вышла на предполагаемых преступников. Ими оказались 20-летний безработный парень и 16-летний школьник из Вахитовского района, у которого уже есть судимость.

С молодых людей на время расследования взяли подписку о невыезде.

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