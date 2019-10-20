В ПФР рассказали о способе выйти на пенсию раньше срока

(Казань, 20 октября, «Татар-информ»). Граждане России могут выйти на пенсию раньше положенного срока при отсутствии возможности трудоустройства. О способе сделать это рассказали в Пенсионном фонде РФ, пишет «Российская газета».

Соответствующая возможность появляется у предпенсионеров за два года до наступления пенсионного возраста с учетом переходного периода. «Подтверждение того, что человек не может трудоустроиться, выдает центр занятости», – пояснили в Пенсионном фонде.

В 2019 и 2020 годах срок выхода на пенсию составляет 55,5 лет для женщин и 60,5 лет для мужчин. Впрочем, у некоторых категорий граждан, например, у работающих на тяжелых и вредных производствах, он ниже.

Согласно данным на 1 июля текущего года, в России досрочно вышли на пенсию из-за невозможности найти работу 23,5 тыс. человек. В следующем году на выплату пенсий таким гражданам планируется потратить 4,4 млрд рублей, в 2021-м – 5,6 млрд, в 2022-м – 6,4 млрд, уточнили в ПФР.

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