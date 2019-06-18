(Казань, 20 октября, «Татар-информ»). В Набережных Челнах осудили бизнесмена, по вине которого двоих рабочих насмерть придавило плитой, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

В суде доказали вину бизнесмена, который нанял для строительства административного здания неквалифицированных сотрудников. Рабочим не рассказали о правилах безопасности и не выдали необходимую экипировку и защитные средства.

За нарушение правил безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц, 65-летнего предпринимателя приговорили к трем с половиной годам колонии-поселения. Кроме того, ему предстоит выплатить семьям погибших миллион рублей компенсации.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в декабре 2017 года во время строительства здания на пересечении Вахитова и Машиностроительной в Челнах обрушились железобетонные конструкции. В результате трагедии плитой насмерть придавило двоих рабочих.

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