Башкирские актеры покажут в Буинске трагикомедию и детскую сказку

(Казань, 20 октября, «Татар-информ»). В Буинске 22 октября состоятся гастроли Салаватского государственного башкирского драматического театра. Жителям татарстанского города покажут трагикомедию татарского драматурга Туфана Миннуллина «Эллэ янылыш, эллэ язмыш» («Клятва от лукавого») в постановке Олега Ханова и детскую сказку Лианы Нигматуллиной «Ай! Горит!». Об этом сообщает ИА «Башинформ».

Ранее на сцене Салаватского драмтеатра прошли гастроли Буинского государственного драматического театра. Зрители посмотрели комедию «Кодалар – кодачалар» (режиссер – Раиль Садриев) и спектакль для детей по мотивам рассказа Ивана Тургенева «Муму» (режиссер – Тимур Кулов).



Показы спектаклей пройдут в рамках всероссийской театральной программы «Большие гастроли». Заведующая литературной частью Салаватского театра Дина Баширова отметила, что благодаря обменным гастролям зрители обоих городов смогут познакомиться с новыми спектаклями и творчеством незнакомой им труппы.



Масштабные гастроли обоих театров проходят с полноценными декорациями, костюмами и полным актерским составом спектаклей. Они предназначены как для взрослой, так и для семейной и детской аудитории.



Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Буинский драмтеатр впервые представил свои спектакли в Узбекистане.

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