WORLDSKILLS - 2019

Татар-информ

20 октября 2019, 10:08

Общество

Многодетная мать из Казани стала «Миссис Россия International»

Рекомендуем

Общество

Многодетная мать из Казани стала «Миссис Россия International»

Теперь Лейсан Шакирова представит Россию на международном конкурсе Missis International.

(Казань, 20 октября, «Татар-информ»). Многодетная мать из Казани Лейсан Шакирова стала обладательницей титула «Миссис Россия International-2019». Конкурс завершился накануне в Ростове-на-Дону.

Как пишет RostovGazeta, на победу претендовали 12 представительниц крупных городов России. Все участницы получили короны и дипломы в различных номинациях, но главный приз достался 36-летней жительнице столицы Татарстана, воспитывающей троих детей.

Младшему из детей Лейсан в день ее победы исполнился год. «Эта победа – подарок на день рождения сына! Он с нами приехал, сейчас в гостинице с няней отмечает день рождения», – сказала она и добавила, что не смогла бы победеть без поддержки мужа.

Теперь Шакирова, занятая сейчас преимущественно воспитанием детей дизайнер-архитектор по профессии, представит Россию на международном конкурсе Missis International.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

Ведущий «Первого канала» Максим Шарафутдинов станет спикером форума «Мост Москва – Татарстан»
Новости дня
11:14
Рекордное число регионов Казахстана присоединилось к акции «Татарча диктант»

Семилетние близнецы Регина и Рената оказались самыми юными участницами диктанта в Казахстане, а самой старшей стала 90-летняя Найля Абдукаримова.

10:46
В ПФР рассказали о способе выйти на пенсию раньше срока
10:45
В Набережных Челнах осудили бизнесмена, по вине которого двоих рабочих насмерть придавило плитой

65-летний предприниматель отправится в колонию-поселение на три с половиной года.

10:13
В Казани объявлен план «перехват» — ищут водителя, в погоне за которым перевернулось авто ДПС

У остановки «Сады» на Гвардейской патрульные заметили «Ладу» 13-й модели без номеров и с тонированными стеклами.

10:08
Многодетная мать из Казани стала «Миссис Россия International»

Теперь Лейсан Шакирова представит Россию на международном конкурсе Missis International.

09:42
В Гидрометцентре России объяснили аномально теплую осень
09:22
Побит мировой рекорд по длительности беспосадочного авиарейса
09:10
С начала года около 3,5 тыс. пенсионеров Татарстана обеспечили путевками в санатории

Минтруда РТ приступило к выполнению задач, определенных в ходе публичного голосования по формированию целей министерств социального блока.

08:06
В музее Благовещенского собора представят постановку «Сказание о Казанской иконе»

В постановке примут участие народные артисты Татарстана Михаил Меркушин и Нина Калаганова.

07:36
Ведущий «Первого канала» Максим Шарафутдинов станет спикером форума «Мост Москва – Татарстан»

Событие состоится в Москве 9 ноября при участии Президента РТ Рустама Минниханова.

06:33
В Высокогорском районе реконструируют детский оздоровительный лагерь «Костер»

На днях Минтимер Шаймиев посетил Высокогорский район и посетил центр организации отдыха для детей.

05:47
Тетюшские призывники обещали служить с честью

Военный комиссар района Фанис Гарифуллин отметил, что в каких бы войсках страны ни служили тетюшане, они всегда на хорошем счету.

04:23
В Менделеевске провели урок краеведения с использованием первого учебного пособия по истории района

Учебник состоит из 14 разделов, в которых описывается история города с древнейших времен до начала 21-го века.

03:11
Экономист из Зеленодольска стала самозанятой, изготавливая бижутерию

На каждое изделие девушка тратит около часа работы.

02:29
«Звездопад 19-20» соберет на сцене Мамадыша коллективы предприятий, учреждений и организаций

В районном Доме культуры отмечают, что билетов на шоу практически не осталось.

01:16
Ребята из Пестрецов сразились в реконструированном бою «Москва за нами. 1941 год»

Битву воссоздавали свыше 500 участников из 56 военно-исторических клубов России.

00:12
Нижнекамские пенсионеры завоевали различные титулы в кулинарной битве

Участницы конкурса представили на суд жюри блюда, приготовленные из сезонных продуктов.

19.10 23:26
В семье из Тукаевского района родился десятый ребенок

Новорожденную девочку назвали Изабеллой, что означает «посвященная Богу».

19.10 22:44
Верхнеуслонские дети завоевали 12 призовых мест на всероссийском конкурсе «Аленький цветочек»

Участниками форума юных дарований стали более 600 талантливых ребят в возрасте от семи до 14 лет из многих регионов России и зарубежья.

19.10 22:42
В возрасте 52 лет умер бывший советский и российский теннисист Александр Волков
19.10 22:18
Вратарь «Рубина»: «С каждой игрой становимся все увереннее»

В матче тура чемпионата России казанцы в Москве сыграли вничью со «Спартаком», не уступая хозяевам в большей части матча.

19.10 21:58
Прифтис о поражении УНИКСа в Краснодаре: На итоги матча повлияли травмы вышедших на паркет игроков

Наставник казанцев признал, что из-за двух сложных матчей неделя оказалось тяжелой для команды.

19.10 21:52
Защитник «Рубина»: Ничья — тоже положительный результат на выезде со «Спартаком»

Казанцы в Москве сыграли вничью с «красно-белыми», не уступая хозяевам в большей части матча.

19.10 21:42
Первая победа и бенефис Королевой: волейболистки «Динамо-Казани» обыграли «Локомотив»

Встреча в Калининграде с местной командой завершилась со счетом 2:3.

19.10 21:36
Минтимер Шаймиев рассказал, как Президент России сравнил Белую мечеть в Болгаре с Тадж-Махалом

Госсоветник РТ рассказал главреду станции «Эхо Москвы» о том, как начиналась работа по сохранению культурного наследия на территории Татарстана.

События