Многодетная мать из Казани стала «Миссис Россия International»

(Казань, 20 октября, «Татар-информ»). Многодетная мать из Казани Лейсан Шакирова стала обладательницей титула «Миссис Россия International-2019». Конкурс завершился накануне в Ростове-на-Дону.

Как пишет RostovGazeta, на победу претендовали 12 представительниц крупных городов России. Все участницы получили короны и дипломы в различных номинациях, но главный приз достался 36-летней жительнице столицы Татарстана, воспитывающей троих детей.

Младшему из детей Лейсан в день ее победы исполнился год. «Эта победа – подарок на день рождения сына! Он с нами приехал, сейчас в гостинице с няней отмечает день рождения», – сказала она и добавила, что не смогла бы победеть без поддержки мужа.

Теперь Шакирова, занятая сейчас преимущественно воспитанием детей дизайнер-архитектор по профессии, представит Россию на международном конкурсе Missis International.

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