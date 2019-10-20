Побит мировой рекорд по длительности беспосадочного авиарейса

(Казань, 20 октября, «Татар-информ»). Самолет австралийской компании Qantas побил мировой рекорд по длительности беспосадочного авиарейса. Это следует из данных, размещенных на портале FlightAware.

Авиалайнер Boeing 787-9 преодолел 16 тыс. 309 км между Нью-Йорком и Сиднеем за 19 часов 14 минут.

Вечером 18 октября пассажирский самолет вылетел из международного аэропорта имени Джона Кеннеди и утром 20 октября приземлился в аэропорту Сиднея, задержавшись в воздухе на 37 минут дольше запланированного.

Предыдущий рекорд по длительности беспосадочного полета принадлежал рейсу из Сингапура в Нью-Йорк, который продлился 18 часов 50 минут.

«Во время полета за состоянием пассажиров и членов экипажа наблюдали врачи, поскольку долгое нахождения в салоне самолета может привести к застою лимфы, снижению кровотока в венах и отеку ног», – отмечает газета «Известия».

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