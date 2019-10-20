С начала года около 3,5 тыс. пенсионеров Татарстана обеспечили путевками в санатории

(Казань, 19 октября, «Татар-информ»). За девять месяцев 2019 года в ходе решения задачи по оздоровлению пенсионеров Министерство труда, занятости и социальной защиты РТ обеспечило почти 3,5 тыс. пожилых людей санаторно-курортными путевками, сообщает пресс-служба ведомства.

Одной из семи приоритетных задач ведомства, сформированных по результатам публичного голосования по определению приоритетных целей министерств социального блока, является рост охвата пенсионеров санаторно-курортным лечением на льготных условиях с 15% до 25%. До конца году планируется выдать путевки в санатории еще примерно 1,8 тыс. человек.

Также министерство проводит работу по сохранению семьи для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Так, организуются совместные мероприятия с участием воспитанников социальных приютов и их родителей, а также отделений соцпомощи семье и детям центров социального обслуживания и приютов.

В прошлом году в Татарстане был запущен пилотный проект по публичному формированию целей и задач исполнительных органов государственной власти республики на 2019 год и общественному контролю за их исполнением. В нем участвуют министерства социального блока, включая Минздрав, Минобрнауки, Минкультуры и Минтруда РТ.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.