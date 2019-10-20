Татарстанцев приглашают на конкурс молодых исполнителей татарской песни «Туган тел»

(Казань, 20 октября, «Татар-информ»). Объявлена заявочная кампания на XIII Республиканский конкурс молодых исполнителей татарской песни «Туган тел», посвященный 100-летию со дня рождения М. Карима. Об этом сообщают организаторы.



В конкурсе могут принять участие молодые люди в возрасте от 16 до 35 лет. Самодеятельные и профессиональные исполнители оцениваются жюри отдельно.



Участники конкурса исполнят четыре произведения – по два в каждом туре: татарская народная песня и композиторская песня на татарском языке.



В состав жюри вошли преподаватели вокала, певцы, композиторы и мастера искусств Республики Башкортостан.



Победителям и призерам вручат дипломы и ценные призы в номинациях «Профессионалы» и «Любители».



Цели конкурса – популяризировать музыкальное песенное творчество, сохранить и развить традиции народного исполнительства и выявить молодых талантливых вокалистов.

Ознакомиться с положением конкурса можно здесь. Организаторами конкурса являются Министерство культуры Республики Башкортостан, Республиканский центр народного творчества и др.

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