Раритеты Национального музея РТ представят на выставке «Тюрки Сибири»

(Казань, 20 октября, «Татар-информ»). 22 октября в Музее истории государственности Татарстана откроется выставка «Тюрки Сибири», на которой будет представлено культурное достояние тюркских народов России XIX – первой половины XX веков. Об этом сообщает пресс-служба музея.
Открывающаяся экспозиция – очередной этап большого совместного проекта, который стартовал по инициативе Музея-заповедника «Казанский Кремль» при участии Этнографического музея КФУ, Национального музея РТ и Научной библиотеки имени Лобачевского.
Выставка предоставит возможность познакомиться с историей культуры тюрков Сибири – сибирских татар, якутов, тувинцев и хакасов. Экспонаты продемонстрируют особый мир тюркской цивилизации, своеобразие духовности, вехи его истории, особенности этнографического изучения.
Большинство предметов, например, молитвенный коврик намазлык, женская одежда и обувь «царык», проиллюстрируют уникальность культуры, быта и религии татар, проживавших на территории Западной Сибири на рубеже 19-20-го веков.