Тетюшские призывники обещали служить с честью

(Казань, 20 октября, «Татар-информ»). В Тетюшском коллежде гражданской защиты состоялось торжественное мероприятие «Служу Отечеству!». Праздник состоялся при участии виновников торжества – призывников, представителей администрации района, военкомата, образовательных учреждений, ветеранов труда, родителей и школьников. Об этом пишет газета «Авангард».

Со словами приветствия к будущим солдата обратился глава района Рамис Сафиуллов. «Сегодня для вас ответственный момент, служба – это огромная гордость и большая честь. Думаю, что вы к ней готовы в полной мере», – сказал он.

Военный комиссар района Фанис Гарифуллин отметил, что в каких бы войсках страны ни служили тетюшане, они всегда на хорошем счету, что подтверждают благодарственные письма из воинских частей в адрес родителей и администрации района.

С торжественным обещанием от всех призывников служить честно и достойно выступил Станислав Костягин. Гостей праздника своим творчеством порадовали местные артисты. Звучали композиции на русском, татарском, чувашском, мордовском языках. Тематикой музыкальных номеров стала любовь к Родине.

От имени родителей с обращением к молодым людям выступила Оксана Пирогова.

«Ребята, служба в рядах российской армии – это очень важный этап на вашем жизненном пути. Выполняйте свой гражданский долг с честью и знайте, что мы ждем вас здоровыми и возмужавшими», – пожелала она.

В завершении праздничной программы призывники дружным строем отправились к мемориалу Славы. Здесь они возложили гирлянду к обелиску в честь воинов, павших в боях за Родину в 1941 – 1945 годах, отдав дань памяти тем, кто подарил современным жителям мирное небо над головой.

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