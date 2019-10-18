В Высокогорском районе реконструируют детский оздоровительный лагерь «Костер»

(Казань, 20 октября, «Татар-информ»). В Высокогорском районе планируется расширить республиканский детский оздоровительный лагерь «Костер». Так, в будущем здесь появятся новые корпусы, территорию вокруг центра также ждут значительные изменения. Об этом пишут «Высокогорские вести».



На днях Высокогорский район посетил Государственный Советник РТ, председатель Попечительского совета Республиканского фонда возрождения памятников истории и культуры РТ Минтимер Шаймиев. В рамках визита он ознакомился с деятельностью республиканского детского оздоровительного центра.



Пока лагерь пустует, но совсем скоро осенние каникулы, а значит сюда заедут дети.





Знакомиться с деятельностью лагеря Минтимер Шарипович начал сразу, едва переступив порог. Он поприветствовал руководство лагеря, осмотрел территорию, узнал о техническом оснащении. В ходе осмотра гость задавал интересующие его вопросы – от отопления и охраны помещений до досуга детей. Посетил учебный блок, медицинский, комнаты отдыха и столовую.



Почетного гостя вожатые лагеря «Костер» не оставили без подарка, вручив ему рюкзак, кружку и фирменную футболку с хештегом #крутобытьвожатым. На это Минтимер Шаймиев пошутил, что уже готов вступить в их ряды. В целом, Минтимер Шаймиев одобрил ту работу, что ведется в лагере.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.