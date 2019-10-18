В Менделеевске провели урок краеведения с использованием первого учебного пособия по истории района

(Казань, 20 октября, «Татар-информ»). В школе № 2 города Менделеевска состоялось внеурочное занятие «Моя малая родина», на котором старшеклассникам презентовали учебное пособие «История Менделеевска в документах и материалах», пишут «Новости Мендееевска».



Внеурочное занятие провела учитель истории и обществознания Олеся Миронова. За партами на уроке сидели представители муниципалитета, Управления образования, ТОС «Поселок», учителя истории, краеведы.

Замруководителя исполкома по социальным вопросам Айдар Сафаргалин отметил, это первое учебное пособие по истории района. Идея книги принадлежит главе района Валерию Чершинцеву. Немаловажный вклад в создание пособия внесли учителя-историки, сотрудники Елабужского института КФУ.

Учебник состоит из 14 разделов, в которых описывается история города с древнейших времен до начала 21-го века.





На первом занятии школьникам рассказали факты о Бондюжском и Кокшанском химических заводах, деятельности купеческой династии Ушковых. Старшеклассники задавали вопросы, активно дискутировали.

Учитель истории Олеся Валерьевна отмечает, что именно через изучение истории родного края в детях можно воспитать чувство патриотизма и любовь к Родине.

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