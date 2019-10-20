Экономист из Зеленодольска стала самозанятой, изготавливая бижутерию

(Казань, 20 октября, «Татар-информ»). Экономист Галина Некрасова, ранее занимавшая высокую должность на крупном предприятии, решила стать самозанятой. Жительница Зеленодольска рассказала телекомпании «Зеленый Дол», почему решила сменить статус.



Галина Некрасова изготавливала бижутерию только для себя. Ее родным, коллегам и друзьям работы нравились, поэтому девушка стала делать украшения и для других людей. Так начался ее бизнес – сначала маленький, потом дело расширилось. А когда заказчиков стало совсем много, Галина Некрасова решила стать самозанятой.



Девушка заказывает фурнитуру и натуральные камни, сама подбирает сочетания, главное, по ее словам, чтобы украшение гармонично смотрелось. На изделие уходит час работы, иногда и меньше.



Сейчас Галина зарекомендовала себя в Зеленодольске и как профессиональный дизайнер, девушка занимается украшением банкетных залов, студий. С идеями Галине помогает ее мама, в прошлом дизайнер, которая во всем поддерживают свою дочь.



Как пишут «Новости Зеленодольска», на сегодняшний день появилось много сообщений, касающихся тех, кто работает на себя. Известная корпорация разработает для них меры поддержки: планируется ввести льготные микрозаймы и компенсацию процентов при получении кредитов.



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