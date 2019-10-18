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Татар-информ

20 октября 2019, 02:29

Культура

«Звездопад 19-20» соберет на сцене Мамадыша коллективы предприятий, учреждений и организаций

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Культура

«Звездопад 19-20» соберет на сцене Мамадыша коллективы предприятий, учреждений и организаций

Фото: mamadysh-rt.ru

В районном Доме культуры отмечают, что билетов на шоу практически не осталось.

(Казань, 20 октября, «Татар-информ»). 24 октября на главной сцене Мамадышского района состоится первое выступление коллективов в рамках смотра-конкурса среди команд предприятий, учреждений и организаций города «Звездопад 19-20». Об этом пишет газета «Нократ».

На сцену также выйдут команды местной администрации и отдела культуры. Коллективы выступят в этом сезоне на равных условиях с остальными участниками – в прошлые годы работники культуры, совета и исполкома района выступали вне конкурсной программы. Их концерт закрывал череду выступлений. В этом же году напротив – они откроют сезон.

В районном Доме культуры отмечают, что билетов на шоу практически не осталось.

Интригой нынешнего фестиваля было и имя новой ведущей. Предыдущая ведущая – Эльвира Хайруллина, которая несколько лет возглавляла «Звездопад», сейчас находится в декретном отпуске. В новом сезоне вести праздник будет Алиса Спиридонова.

 

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