«Звездопад 19-20» соберет на сцене Мамадыша коллективы предприятий, учреждений и организаций

(Казань, 20 октября, «Татар-информ»). 24 октября на главной сцене Мамадышского района состоится первое выступление коллективов в рамках смотра-конкурса среди команд предприятий, учреждений и организаций города «Звездопад 19-20». Об этом пишет газета «Нократ».



На сцену также выйдут команды местной администрации и отдела культуры. Коллективы выступят в этом сезоне на равных условиях с остальными участниками – в прошлые годы работники культуры, совета и исполкома района выступали вне конкурсной программы. Их концерт закрывал череду выступлений. В этом же году напротив – они откроют сезон.



В районном Доме культуры отмечают, что билетов на шоу практически не осталось.



Интригой нынешнего фестиваля было и имя новой ведущей. Предыдущая ведущая – Эльвира Хайруллина, которая несколько лет возглавляла «Звездопад», сейчас находится в декретном отпуске. В новом сезоне вести праздник будет Алиса Спиридонова.

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