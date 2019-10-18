Ребята из Пестрецов сразились в реконструированном бою «Москва за нами. 1941 год»

(Казань, 20 октября, «Татар-информ»). Впервые ребята из Пестрецов – Глеб Бычков, Вадим Никитин и Александр Андреев приняли участие в военно-историческом фестивале «Москва за нами. 1941 год», посвященном 78-й годовщине битвы под Москвой. Об этом пишет газета «Вперед».

Воссоздавая события 1941 года на Бородинском поле, реконструкторы еще раз вспомнили подвиг 32-й Краснознаменной дивизии под командованием полковника Виктора Полосухина.

В реконструкции событий войска Красной армии отражали массированную атаку моторизованных частей Вермахта, рвущихся к Москве. Пехоту поддерживала мощная бронетехника и артиллерия со стороны обеих армий.

Битву воссоздавали свыше 500 участников из 56 военно-исторических клубов России.

Пестречинец Глеб Бычков поделился, что места проведения фестиваля были очень живописными – повсюду красивые памятники, невероятные пейзажи. Территория, где развернулись военные действия, была обширной.

«Самое страшное для меня во время боя было ненароком попасть на заложенную пиротехническую мину», – отметил парень.

Впервые подобный опыт в реконструированном бою пестречинцы получили этим летом на фестивале «Военные игры «Элбэдэн». На фестивале «Москва за нами. 1941 год» бойцы разделились на отдельные полки и отряды.

Вадим Никитин рассказал, что организаторам удалось воссоздать зрелищный бой благодаря пиротехникам киностудии «Мосфильм»: снаряды взрывались реалистично и вызывали у участников неподдельные эмоции.

По словам ребят, подобные исторические реконструкции помогают воспитать в себе чувство патриотизма, получить дополнительные знания об истории собственной страны и новый опыт. Так, на протяжении всего фестиваля ребята жили в настоящем палаточном лагере.

Александр Андреев рассказал, что реконструкторы старались передать дух того времени во всём — от одежды и обмундирования до военной техники.

Организатор мероприятия – Государственный бородинский военно-исторический музей-заповедник, Министерство культуры РФ при поддержке Российского военно-исторического общества и Международной военно-исторической ассоциации.

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