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Татар-информ

20 октября 2019, 00:10

Общество

Нижнекамские пенсионеры сошлись в кулинарном битве

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Общество

Нижнекамские пенсионеры сошлись в кулинарном битве

Фото: ntr-24.ru

Участницы конкурса представили на суд жюри блюда, приготовленные из сезонных продуктов.

(Казань, 20 октября, «Татар-информ»). В нижнекамском Доме дружбы народов состоялся праздник «Дары осени». Организатором выступил клуб «Хозяюшка», передает «НТР 24».

На этот раз в традиционном фестивале участники сошлись в кулинарном поединке. Опираясь на фантазию и свой опыт, конкурсантки представили на суд жюри блюда, приготовленные из сезонных продуктов, – всевозможные соленья, маринады, салаты, выпечку, блины с начинками.

Столы на празднике «Дары осени» ломились от угощений.

Авторы лучших блюд получили различные титулы. Но как заверяют все участницы кулинарного конкурса, самая главная награда для них, не дипломы, а пустые тарелки, которые остались после завершения мероприятия.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Университет третьего возраста пенсионеры Нижнекамска подали свыше тысячи заявлений.

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