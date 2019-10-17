Нижнекамские пенсионеры сошлись в кулинарном битве

(Казань, 20 октября, «Татар-информ»). В нижнекамском Доме дружбы народов состоялся праздник «Дары осени». Организатором выступил клуб «Хозяюшка», передает «НТР 24».

На этот раз в традиционном фестивале участники сошлись в кулинарном поединке. Опираясь на фантазию и свой опыт, конкурсантки представили на суд жюри блюда, приготовленные из сезонных продуктов, – всевозможные соленья, маринады, салаты, выпечку, блины с начинками.

Столы на празднике «Дары осени» ломились от угощений.

Авторы лучших блюд получили различные титулы. Но как заверяют все участницы кулинарного конкурса, самая главная награда для них, не дипломы, а пустые тарелки, которые остались после завершения мероприятия.

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