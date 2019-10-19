В возрасте 52 лет умер бывший советский и российский теннисист Александр Волков

(Казань, 19 октября, «Татар-информ»). В возрасте 52 лет умер бывший советский и российский теннисист, заслуженный мастер спорта РФ Александ Волков, сообщает РИА Новости со ссылкой на олимпийского чемпиона Евгения Кафельникова.

Волков начал принимать участие в международных соревнованиях в 1986 году. Спортсмен является двукратным финалистом Кубка Дэвиса в составе сборной страны (1994 и 1995 годы). В 1993-м он вышел в полуфинал Открытого чемпионата США по теннису, однако уступил в матче американцу Питу Сампрасу.

В 1997 году теннисист ушел из спорта, а с 2002-го работал тренером российской сборной.

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