Вратарь «Рубина»: «С каждой игрой становимся все увереннее»

(Москва, 19 октября, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Вратарь казанского «Рубина» Юрий Дюпин прокомментировал гостевую ничью с московским «Спартаком» (0:0), где он не раз спас команду от верного гола. Дюпин посчитал игру равной, но признал, что в концовке у хозяев было преимущество.

«Было несколько игр, когда многое не получалось. У нас строится новая команда. А „Спартак“ сегодня рассчитывал на контратаки, мало позиционных атак, разве что в конце мы немного подсели и отдали инициативу. У „Спартака“ и у нас было много моментов, поэтому результат закономерен», — сказал спортсмен.

Говоря о своей команде, Дюпин выразил мнение, что «Рубин» с каждым матчем выглядит все лучше.

«С каждой игрой выглядим все увереннее и увереннее. Сегодня почти всю игру играли первым номером, только в конце подсели. Да и „Спартак“ ничем не удивил. Сложно судить по команде Тедеско только по одному матчу. Немного уделяли времени красно-белым, больше отталкивались от своей игры», — заключил вратарь казанцев.

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